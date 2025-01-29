شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبل حفل عازفة الهارب ياسمين الحربي بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى عازفة الهارب ياسمين الحربي حفل في الثامنة مساء الجمعة 31 يناير الجارى علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقتها الموسيقية ومشاركة عازفة الهارب الصاعدة ندي الزرقاني.

على أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر موسيقي أغاني عمالقة الزمن الجميل منهم محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، عبد الحليم حافظ، وفيروز وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلي باقة من اشهر الاعمال العالمية تقدمها ندي الزرقاني منها Bossa Dorado و Black orpheus.



قدمت ياسمين الحربى العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاتة داخل وخارج مصر هذا الى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول مثل فرنسا، اليونان، العراق، لبنان ، قبرص، الصين، كوريا الجنوبية، امريكا وروسيا علي تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها ، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الامارات العربية المتحدة، المانيا، المملكة العربية السعودية و اليونان.

ياسمين الحربي