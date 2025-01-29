شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني جائزة باسم "الوثائقية" بمهرجان الإسماعيلية دعما لشباب المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت قناة الوثائقية عن جائزة باسمها في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وذلك في مسابقة "النجوم الجديدة" المخصصة لأفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية التى تقام من 5 إلى 11 فبراير المقبل.

جائزة الوثائقية عبارة عن تكفل قطاع الإنتاج بالشركة المتحدة بإنتاج عمل وثائقي لاحد صناع الأفلام المتميزين في المسابقة ويأتي ذلك دعما لشباب المبدعين وذلك للعام الثاني على التوالي.

وفي سياق متصل تعرض قناة الوثائقية، الفيلم الوثائقي "الاتحاد.. سيد البلد"، ويوثق الفيلم المسيرة الحافلة لنادى الاتحاد السكندرى، التى تتخطى قرنًا من الزمان، منذ تأسيسه فى بدايات القرن العشرين حتى الآن، والأدوار التاريخية والوطنية للنادى، ومؤسسيه، وجماهيره، في أوقات مختلفة، وأحداث كبرى، سواء ضد الاستعمار البريطاني، أو خلال الحروب التى خاضتها الدولة المصرية.

ويتناول فيلم الاتحاد.. سيد البلد" العلاقات التاريخية التي ربطت بين نادي الاتحاد وعمالقة الفن والغناء، أمثال سيد درويش، وأم كلثوم، وإسماعيل يس، وعبد الحليم حافظ، ويشهد الفيلم مشاركة عدد من نجوم نادي الاتحاد السكندري ورموزه من مختلف الأجيال والألعاب الرياضية.