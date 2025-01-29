تطوّر هام في قضيّة شيرين عبد الوهّاب وروتانا

في تطوّر جديد حول أزمة الفنّانة شيرين عبد الوهّاب وشركة روتانا، أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنّانة المصريّة، حفظ القضيّة التي اتّهمت فيها شركة “روتانا” موكّلته بالإساءة إليها.

أعلن ياسر قنطوش في بيان صحفيّ عن حفظ القضيّة رقم القضية رقم ٩٠٦٩ لسنة ٢٠٢٤ حصر وارد اقتصاديّة وبرقم ١٧٥٧ لسنة ٢٠٢٤جنح قسم ثان الشّيخ زايد وبرقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ شكاوى ماليّة، التي اتُّهمت خلالها الفنّانة شيرين عبد الوهّاب بالإساءة لـ شركة روتانا.

وقال ياسر قنطوش إنّ جهات التّحقيق قرّرت بناء على طلب وكيل الفنّانة شيرين عبد الوهّاب، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وثانيًا إلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريًّا.

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الجدير بالذّكر أنّ ياسر قنطوش سبق وأطلّ بمقابلة عبر موقع “الخليج 365” اللبنانيّ وتحدّث عن رأيه الخاصّ بشيرين على المستوى الفنّيّ والإنسانيّ وقال إنّ شيرين إنسانة طيّبة وتحبّ الخير لجميع النّاس وتتعامل بنوايا حسنة ولا تحقد على أحد وهي عفويّة ولو تعرّض أيّ إنسان في العالم لربع ما تعرضّت له شيرين في حياتها، لما استطاع أن يقف على قدميه.

وأضاف أنّ شيرين، مع كل إنتكاسة تعود لتقف من جديد وتقدّم الحفلات وجماهيريّتها كبيرة وتمنّى لها المزيد من النّجاح والتّقدّم. لقراءة المزيد: مقابلة بالفيديو- ياسر قنطوش محامي شيرين عبد الوهاب يكشف عن مفاجأة في فبراير عبر “الخليج 365”… ما هي؟