شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة حسن الإمام..قدم روايات محفوظ للسينما وخلى بالك من زوزو علامة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة المخرج حسن الامام ، الذى توفى يوم 29 يناير عام 1988، ولقب الجمهور حسن الامام بمخرج الروائع، وهو من مواليد محافظة المنصورة ولكنه تلقى تعليمه بالقاهرة، بدأ مشواره الفني في عالم الإخراج في وقت كان الجمهور يميل للأعمال الدرامية المأسوية والفواجع، عمل كمساعد مخرج للفنان يوسف وهبي.

المخرج الكبير حسن الامام رصيده الفنى تجاوز الـ100 فيلم، بدأ مشواره الفني بفيلم "ملائكة جهنم" عام 1946، بينما من أشهر أفلامه في تلك المرحلة "اليتيمتين" 1948، "ظلموني الناس"، قبل أن ينتقل إلى مرحلة مختلفة، حيث قدم فيلم "بين القصرين" عن رواية نجيب محفوظ، وكانت بداية تعامل الإمام مع أعمال نجيب محفوظ، حيث قام بعدها بإخراج "زقاق المدق"، "قصر الشوق"، "السكرية".

وتخلى حسن الإمام فى السبعينيات عن قصص المآسي ليقدم ألوانًا أخرى، وغلب على أفلامه في تلك الفترة الطابع الغنائي والاستعراضي بسبب النجاح المدويّ لفيلمه "خلي بالك من زوزو" واستمراره في دور العرض لما يقرب من عام، وهو ما جعله يقدم تجاربه مشابهة في أفلام مثل "حكايتي مع الزمان"، و"أميرة حبي أنا".

وفى عام 1962 انتقل حسن الإمام إلى مرحلة مختلفة؛ إذ حل بديلًا للمخرج صلاح أبو سيف فى إخراج فيلم "بين القصرين" عن رواية نجيب محفوظ؛ بسبب انشغال أبوسيف بإدارة المؤسسة المصرية العامة للسينما، وكان فيلم (بين القصرين) بداية تعامل الإمام مع أعمال نجيب محفوظ، فقد قام بإخراج (زقاق المدق) 1963، (قصر الشوق) 1966، (السكرية) 1973.

أبرز الأعمال السينمائية التى قدمها كممثل فيلم "الدكتور" فى عام 1939، وبعدها فيلم "دنانير" لأم كلثوم، ثم فيلم "وادى النجوم" و"طاقية الإخفاء" و"غرام وانتقام" و"اليتيمتين" و"حكم القوى" و"لن أبكى أبدا"، و"حب من نار" و"قلوب العذارى" و"حب حتى العبادة" و"أنياب" و"مدافن مفروشة للإيجار" و"بكرة أحلى من النهاردة".