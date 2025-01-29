شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل البلبيسى ضيف بودكاست كلام فى الفن مساء اليوم على الوثائقية والان مع تفاصيل الخبر

يحل المطرب والملحن إسماعيل البلبيسى ضيفا على "بودكاست كلام فى الفن"، من تقديم الكاتب الصحفى محمد العسيرى اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 10 مساء، على شاشة قناة الوثائقية.

ويتحدث إسماعيل البلبيسى خلال اللقاء عن كواليس مشواره الفنى، وتفاصيل بعض أغنياته الشهيرة، وتعاونه مع كبار المطربين.

بودكاست "كلام فى الفن" من إنتاج قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يركز على تناول تاريخ الأغنية المصرية، ويستعرض تطورها عبر الأجيال، وأهم محطاتها، وأنواعها، من خلال استضافة عدد من المطربين والملحنين والشعراء الغنائيين، الذين أسهموا في صناعة الأغنية المصرية بمختلف أشكالها، في مراحل زمنية مختلفة، أو قدموا تجارب إبداعية خاصة وجديدة، ويسردون تلك التجارب، وبداياتهم في عالم الغناء، وأبرز التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.