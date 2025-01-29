شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وأحمد العوضى يقودان الدراما الصعيدية فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضانى 2025، والذى يشهد عددا كبيرا من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين الشعبى أو الاجتماعى أو الكوميدى، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى جانب عملين مختلفين عن الدراما الصعيدية، للنجمين مصطفى شعبان وأحمد العوضى.

ويقدم النجم مصطفى شعبان الدراما الصعيدية من خلال مسلسله الجديد حكيم باشا، الذى تدور أحداثه حول حكيم الذى يتولى تجاره عمه فى الآثار لكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة، ويشارك فى بطولة العمل أيضا دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد ، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبى، هايدى رفعت، سارة نور، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج: أحمد خالد أمين.

أما النجم أحمد العوضى يقدم خلال رمضان المقبل مسلسل فهد البطل، ويجسد خلال العمل شخصية الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

ويشارك في بطولته أيضا كل من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



حكيم باشا