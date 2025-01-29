شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صالح العويل لمستشفى كوبرى القبة وابنه يوجه الشكر لـ أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

كشف هشام العويل، نجل الفنان صالح العويل، عن نقل والده لمستشفى كوبرى القبة، وذلك بمعرفة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وأيمن عزب ونهال عنبر ومنير مكرم أعضاء مجلس النقابة، موجها لهم الشكر على مجهودهم.

وكان العويل دخل أحد المستشفيات، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، حيث إنه غير قادر على بلع الطعام ويتنفس بصعوبة وكفاءة عضلة القلب ضعيفة.

صالح العويل سبق أن تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير والتحق للعمل فى مسلسل جودر 2 المقرر عرضه فى رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل، وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

من ناحية أخرى، سبق أن كشف الفنان صالح العويل عن كواليس آخر أعماله فى مسلسل جبل الحلال مع الراحل الفنان محمود عبد العزيز، قائلا فى حواره مع تليفزيون الخليج 365: "تشرفت بالعمل مع الساحر محمود عبد العزيز الذى جمعتنى معه مشاهد ضمن أحداث العمل، وكذلك المخرج الرائع عادل أديب.