شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيق حار للنجم عمر الشناوى بعد عرض فيلمه "لأول مرة" والان مع تفاصيل الخبر

حصل فيلم لأول مرة على تصفيق حار بعد انتهاء عرضه، وحصل النجم عمر الشناوى على تهنئة خاصة من الحضور سواء أصدقائه أو الحضور.

كما حرص صناع العمل على حضور العرض الخاص له، والذى أقيم فى إحدى سينمات مدينة الشيخ زايد، حيث حضر الفنان عمر الشناوي، والفنانة تارا عماد، والفنان محمد الكيلانى والفنانة رانيا منصور، وشقيقتها نورهان منصور، والفنان سامى الشيخ، والفنانة فدوى، والمخرج جون إكرام.

وسيطرت حالة من الغموض على أحداث الإعلان التشويقى الأولى لفيلم "لأول مرة"، حيث يبدأ بمشهد صادم حين يصرخ بطل الفيلم "أنا عندى الإيدز"، ليثير تساؤلات حول طبيعة السر الخطير الذى سيغير مجرى حياة الزوجين خالد وغادة، والذى يجسدهما عمر الشناوى وتارا عماد.

وتتوالى اللقطات السريعة فى الإعلان، مستعرضة باقى أبطال الفيلم فى أجواء مشحونة بالتوترات، لتكشف عن ليلة مليئة بالصراخ والاتهامات، وتهدد بتدمير قصة حب كانت تبدو مثالية.

يذكر أن الفيلم شهد عرضه الأول فى الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتى عقدت فى الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك فى المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

يدور فيلم لأول مرة حول ليلة رومانسية تتحول إلى مواجهة حادة بين زوجين بعد انكشاف سر خطير يهدد بانتهاء العلاقة، فهل ينتصر الحب؟

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام فى ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).