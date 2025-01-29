شكرا لقرائتكم خبر عن 460 مليون دولار عالميا لفيلم Gladiator 2 منذ نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Gladiator 2 إيرادات وصلت إلى 460 مليونًا و479 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 22 نوفمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن إخراج المخرج العالمى ريدلى سكوت.

وانقمست إيرادات فيلم Gladiator 2 بين 172 مليونًا و379 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و288 مليونًا و100 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويلعب النجم العالمى بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

ويدور فيلم Gladiator II بعد أن تم غزو منزله من قبل الأباطرة الاستبداديين الذين يقودون روما ، أجبر لوسيوس على دخول الكولوسيوم ويجب أن ينظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.