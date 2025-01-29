شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ناسى افتكر.. هنادى مهنا حورية البحر بالحلقة 6 من جودر الجزء الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر فى النصف الثانى من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون بسبب انتظارهم حكايات ألف ليلة وليلة، وارتبط المشاهدون بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى فى دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر ولمعرفه أحداث السادسة واسترجاع القصة، بدأت الحلقة بتأقلم جودرعلى الجزيرة المهجورة، وكان يجلس وحده مسترجعا حديثه مع حبيبته شروق وحبه لها وتمنى أن يجمعهما منزل واحد ويقيم لها فرحا كبيرا.

وأثناء اصطياد جودر السمك وتحضيره للشواء واستعداده للأكل خرجت حورية البحر - هنادى مهنا، أمامه وعاد السمك مرة أخرى لها فى البحر، ويستغرب جودر من الموقف.

وخلال الحلقة يحلم جودر بعبد الله الحطاب ويسأله لماذا حدث له ذلك وماذا يفعل ولماذا تركه يرى الموت بعينه ليرد عليه "حكمة ربنا وتجربة البحر مكان آمن له" ولما استيقظ قال جودر لنفسه "لازم تلاقى مخرج من الجزيرة بدل ما الأيام بتعدى وانت هنا لوحدك".

وتدعى له والدته فاطمة وفاء عامر وحبيبته شروق جيهان الشماشرجى لحميته من كل أذى، وتحاول شواهى نور البحث عنه فى كل مكان فى بلورتها السحرية.

وبدأ جودر رحلته البحرية من أجل التجارة، وصعد على المركب مع الملاح سعدون، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر وقد اتفق سعدون مع شومان- أحمد كشك على قتل جودر خلال الرحلة البحرية، و ضرب سعدون جودر على راسه و كتفه و القاه أسفل المركب، وجاءت شواهى - نور على المركب لتأخذ جودر لكن سعدون منعها لانه يريد قتله لتعبر عن غضبها العارم لانها تريد أخذ جودر و تقتل سعدون و تشعل النيران فى المركب.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.