شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة الأزياء إيمان الخميسي ضيفة بودكاست "الشغلانة" مع آسر أحمد والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الزميل آسر أحمد، غداً، مصممة الأزياء إيمان الخميسي، في رابع حلقات بودكاست "الشغلانة"، الذي يعرض يوم الأربعاء على صفحات الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما وكل ما وراء الكاميرات.

وتتحدث إيمان الخميسي عن تفاصيل وكواليس شغلانة الاستايليست وتصميم الملابس والأزياء وفقاً للشخصيات والفرق بين الدراما والسينما والإعلانات والريد كاربت، بالإضافة إلى كواليس تعاونها مع النجمات مثل شيرين عبد الوهاب وياسمين صبري، والمخرجين وتوجه الكثير من النصائح لكل من يرغب في العمل كمصممي أزياء.



بوستر بودكاست الشغلانة

إيمان الخميسي تونسية الأصل، وسبق وعملت في الكثير من الأعمال منها برنامج الدوبليكس "أبلة فاهيتا" ومسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل حلاوة الدنيا مع النجمة هند صبري، ومسلسل لؤلؤ ومسلسل وراء كل باب وفيلم عاشق ومسلسل سوبر ميرو، وعملت كمصممة ملابس للمطرب العالمي مونتانا والنجمة التركية مريم أوزرلي.‎

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.



مصممة الأزياء إيمان الخميسي



مصممة الأزياء التونسية إيمان الخميسي في صالة تحرير الخليج 365



مصممة الأزياء التونسية إيمان الخميسي في صالة تحرير الخليج 365



مصممة الأزياء إيمان الخميسي في صالة تحرير الخليج 365



كواليس تسجيل الحلقة الرابعة من بودكاست الشغلانة



مصممة الأزياء إيمان الخميسي مع الزميل آسر أحمد في بودكاست الشغلانة



التونسية إيمان الخميسي مصممة الأزياء ضيفة الحلقة الرابعة من بودكاست الشغلانة مع الزميل آسر أحمد