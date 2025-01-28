شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم يعلن موعد ومكان تلقى عزاء والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد فهيم عن موعد ومكان إقامة عزاء والدته السيدة وفاء صالح، ونشر صورة تجمعه مع الراحلة عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب: "إنا لله وانا إليه راجعون، إن شاء اللّٰه عزاء المغفور لها بإذن اللّٰه أمي الغالية السيدة/ وفاء صالح في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد (ب) غدا الأربعاء الموافق 29 يناير عقب صلاة المغرب، ومع كامل تقديرنا واحترامنا للسادة الصحفيين برجاء العلم أن الحضور مقتصر على تقديم واجب العزاء فقط وشكر اللّٰه سعيكم أجمعين ولا أراكم مكروها فى أحبابكم".



أحمد فهيم ووالدته الراحلة

وأعلن أحمد فهيم خبر وفاة والدته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله أمى الغالية الحاجة وفاء صالح".

وحضر نجوم الفن جنازة والدة أحمد فهيم وشقيقة خالد صالح، من مسجد الشرطة، وكان أول الحاضرين الفنانة هنادى مهنا وأحمد خالد صالح.

وتم تحديد موعد صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يكون الدفن بمقابر العائلة فى شبرامنت، وطلب أحمد فهيم من متابعيه الدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة.