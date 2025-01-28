شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد وعمر الشناوي ورانيا منصور وشقيقتها يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

حرص صناع فيلم "لأول مرة" على حضور العرض الخاص له، والذي أقيم في إحدى سينمات مدينة الشيخ زايد، حيث حضرت الفنانة تارا عماد؛ والفنان عمر الشناوي، والفنان محمد الكيلاني والفنانة رانيا منصور، وشقيقتها نورهان منصور، والفنان سامي الشيخ، والفنانة فدوى، والمخرج جون إكرام.

وسيطرت حالة من الغموض على أحداث الإعلان التشويقي الأول لفيلم "لأول مرة"، حيث يبدأ بمشهد صادم حين يصرخ بطل الفيلم "أنا عندي الإيدز"، ليثير تساؤلات حول طبيعة السر الخطير الذي سيغير مجرى حياة الزوجين خالد وغادة، والذي يجسدهما عمر الشناوي وتارا عماد.

وتتوالى اللقطات السريعة في الإعلان، مستعرضة باقي أبطال الفيلم في أجواء مشحونة بالتوترات، لتكشف عن ليلة مليئة بالصراخ والاتهامات، وتهدد بتدمير قصة حب كانت تبدو مثالية.

يذكر أن الفيلم شهد عرضه الأول في الدورة 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والتي عقدت في الفترة من 9 إلى 14 يناير، حيث شارك في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

يدور فيلم لأول مرة حول ليلة رومانسية تتحول إلى مواجهة حادة بين زوجين بعد انكشاف سر خطير يهدد بانتهاء العلاقة، فهل ينتصر الحب؟

فيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).



العرض الخاص لفيلم لأول مرة



العرض الخاص لفيلم لأول مرة



العرض الخاص لفيلم لأول مرة