مسلسل " كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة. "كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر "كامل العدد 3" المقرر عرضه فى رمضان على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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