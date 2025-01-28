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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر "كامل العدد 3" المقرر عرضه فى رمضان على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوستر مسلسل "كامل العدد 3" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.
مسلسل " كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة. "كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.
كامل العدد 3
كامل العدد 3
كامل العدد 3
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