شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي: أتشرف باقتران اسمى باسم أم كلثوم وسأظل أتعلم منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة مروة ناجي، إن كوكب الشرق أم كلثوم، أسطورة من أساطير الغناء، مؤكدة أنها تتشرف بأنها إحدى تلميذاتها.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "الحمد لله إن اسمى اقترن باسمها وهو أمر مشرف لي بكل تأكيد، وهذا الأمر حتى الآن فخ كبير، لأنها عملاقة، وربنا يقدرني لأكون قادرة على حمل هذا الشرف".

وتابعت: "جيلي والأجيال القادمة ستظل تتعلم منها ومن غنائها، لأنها مبهرة وخامة صوتها عريضة ولديها إمكانيات لا حدود لها".