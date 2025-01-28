فن ومشاهير

الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور)

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  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 2/41
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  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 4/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 5/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 6/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 7/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 8/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 9/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 10/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 11/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 12/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 13/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 14/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 15/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 16/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 17/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 18/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 19/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 20/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 21/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 22/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 23/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 24/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 25/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 26/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 27/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 28/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 29/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 30/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 31/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 32/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 33/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 34/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 35/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 36/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 37/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 38/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 39/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 40/41
  • الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) 41/41

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القاهرة - سامية سيد - شيماء منصور - تصوير كريم عبد العزيز - دينا رومية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 09:00 م

كرّم ”الخليج 365” النجم خالد النبوي، وعقد ندوة صحفية للفنان الكبير للحديث عن مشواره الفنى، واستقبل خالد النبوي في مقر الجريدة الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، ورئيس التحرير علا الشافعي وقيادات الجريدة.

وكان قد تم تكريم النجم خالد النبوي مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال النبوي خلال ندوة تكريمه: "معرفتي بيوسف شاهين بدأت فى آخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطالبني للمشاركة في فيلمه القصير (القاهرة منورة بأهلها)، وحين طلبني لتقديم فيلم (المهاجر) كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي".

وتابع خالد النبوي: "يوسف شاهين كان ينحت في شغله وكأنه أرابيسك، يهتم بالتفاصيل مثل الفنان التشكيلي، ويهتم بخروج انطباعات مختلفة من كافة حواس الممثل، عكس مدرسة أبو سيف وسكوت التي تحمل القصة فيه نفسها، وسيكون الممثل جزءا منها، وبالتالي يعطي لك مساحة أكبر، وعلى الممثل أن يتنقل بين تلك المدارس، لكني أميل إلى مدرسة يوسف شاهين، واستمتعت بها كثيرا".

واستطرد: "التمثيل لا يختلف من المسرح والسينما، لكن في المسرح يتحول الجمهور إلى المخرج، لأن في المسرح تشعر بإيقاع المتفرج، وبالتالى لا تتمتع بالحرية، وفي هذا اللحظة يتحول الأداء أكثر حتى من توجيه أي مخرج".

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علا الشافعى تكرم خالد النبوى

 

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خالد انبوى مع الزملاء فى الخليج 365

 

النبوي مع الزملاء اثناء اجراء الحوار معه
النبوي مع الزملاء اثناء اجراء الحوار معه

 

النبوي مع الزملاء في صالة التحرير
النبوي مع الزملاء في صالة التحرير

 

النبوي مع الزميلة نورهان طمان
النبوي مع الزميلة نورهان طمان

 

النبوي مع علا الشافعي
النبوي مع علا الشافعي

 

النبوي من الزيارة
النبوي من الزيارة

 

النبوي والزميل محمود ياسين
النبوي والزميل محمود ياسين

 

النبوي يلعب الكرة
النبوي يلعب الكرة

 

النجم خالد النبوي في الجولة
النجم خالد النبوي في الجولة

 

النجم خالد النبوي في جولته داخل صالة التحرير
النجم خالد النبوي في جولته داخل صالة التحرير

 

النجم خالد النبوي في مكتب رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي
النجم خالد النبوي في مكتب رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي

 

النجم خالد النبوي مع اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365
النجم خالد النبوي مع اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365

 

النجم خالد النبوي مع الزملاء في صالة التحرير
النجم خالد النبوي مع الزملاء في صالة التحرير

 

النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الفن
النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الفن

 

النجم خالد النبوي مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن
النجم خالد النبوي مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن

 

النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 اثناء جولته
النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 اثناء جولته

 

النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي
النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي

 

النجم خالد النبوي مع رئيس قسم الاقصاد
النجم خالد النبوي مع رئيس قسم الاقصاد

 

النجم خالد النبوي من جولته اليوم
النجم خالد النبوي من جولته اليوم

 

النجم خالد النبوي والزميل محمود يسن
النجم خالد النبوي والزميل محمود يسن

 

النجم خالد النبوي وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365
النجم خالد النبوي وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365

 

النجم خالد النبوي يلعب الكرة داخل صالة التحرير
النجم خالد النبوي يلعب الكرة داخل صالة التحرير

 

النجم خالد النبوي يلقي نشرة لاخبار
النجم خالد النبوي يلقي نشرة لاخبار

 

النجم خالد النبوي
النجم خالد النبوي

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جانب من جولة النبوي في الخليج 365
جانب من جولة النبوي في الخليج 365

 

جانب من جولة النبوي
جانب من جولة النبوي

 

جولة النجم خالد النبوي داخل صالة الخليج 365
جولة النجم خالد النبوي داخل صالة الخليج 365

 

جولة النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الرياضة
جولة النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم

 

خالد النبوي داخل صالة تحرير الخليج 365 (2)
خالد النبوي داخل صالة تحرير الخليج 365 (2)

 

خالد النبوي داخل صالة تحرير الخليج 365
خالد النبوي داخل صالة تحرير الخليج 365

 

خالد النبوي مع الزملاء
خالد النبوي مع الزملاء

 

خالد النبوي مع الزميلة سارة صلاح
خالد النبوي مع الزميلة سارة صلاح

 

خالد النبوي وعلا الشافعي مع الزملاء
خالد النبوي وعلا الشافعي مع الزملاء

 

خالد النبوي يلعب الكرة داخل الصالة
خالد النبوي يلعب الكرة داخل الصالة

 

رئيس تحرير الخليج 365 تسلم النبوي درع التكريم
رئيس تحرير الخليج 365 تسلم النبوي درع التكريم

 

رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي مع النجم خالد النبوي
رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي مع النجم خالد النبوي

 

رئيس تحرير الخليج 365 والنبوي لحظة الاحتفال به
رئيس تحرير الخليج 365 والنبوي لحظة الاحتفال به

 

لقطة من الجولة
لقطة من الجولة


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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