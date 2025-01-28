شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

كرّم ”الخليج 365” النجم خالد النبوي، وعقد ندوة صحفية للفنان الكبير للحديث عن مشواره الفنى، واستقبل خالد النبوي في مقر الجريدة الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، ورئيس التحرير علا الشافعي وقيادات الجريدة.

وكان قد تم تكريم النجم خالد النبوي مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال النبوي خلال ندوة تكريمه: "معرفتي بيوسف شاهين بدأت فى آخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطالبني للمشاركة في فيلمه القصير (القاهرة منورة بأهلها)، وحين طلبني لتقديم فيلم (المهاجر) كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي".

وتابع خالد النبوي: "يوسف شاهين كان ينحت في شغله وكأنه أرابيسك، يهتم بالتفاصيل مثل الفنان التشكيلي، ويهتم بخروج انطباعات مختلفة من كافة حواس الممثل، عكس مدرسة أبو سيف وسكوت التي تحمل القصة فيه نفسها، وسيكون الممثل جزءا منها، وبالتالي يعطي لك مساحة أكبر، وعلى الممثل أن يتنقل بين تلك المدارس، لكني أميل إلى مدرسة يوسف شاهين، واستمتعت بها كثيرا".

واستطرد: "التمثيل لا يختلف من المسرح والسينما، لكن في المسرح يتحول الجمهور إلى المخرج، لأن في المسرح تشعر بإيقاع المتفرج، وبالتالى لا تتمتع بالحرية، وفي هذا اللحظة يتحول الأداء أكثر حتى من توجيه أي مخرج".



علا الشافعى تكرم خالد النبوى



خالد انبوى مع الزملاء فى الخليج 365



النبوي مع الزملاء اثناء اجراء الحوار معه



النبوي مع الزملاء في صالة التحرير



النبوي مع الزميلة نورهان طمان



النبوي مع علا الشافعي



النبوي من الزيارة



النبوي والزميل محمود ياسين



النبوي يلعب الكرة



النجم خالد النبوي في الجولة



النجم خالد النبوي في جولته داخل صالة التحرير



النجم خالد النبوي في مكتب رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي



النجم خالد النبوي مع اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



النجم خالد النبوي مع الزملاء في صالة التحرير



النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الفن



النجم خالد النبوي مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن



النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 اثناء جولته



النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي



النجم خالد النبوي مع رئيس قسم الاقصاد



النجم خالد النبوي من جولته اليوم



النجم خالد النبوي والزميل محمود يسن



النجم خالد النبوي وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



النجم خالد النبوي يلعب الكرة داخل صالة التحرير



النجم خالد النبوي يلقي نشرة لاخبار



النجم خالد النبوي



جانب من الجولة



جانب من جولة النبوي في الخليج 365



جانب من جولة النبوي



جولة النجم خالد النبوي داخل صالة الخليج 365



جولة النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الرياضة



خالد النبوي داخل صالة تحرير الخليج 365 (2)



خالد النبوي داخل صالة تحرير الخليج 365



خالد النبوي مع الزملاء



خالد النبوي مع الزميلة سارة صلاح



خالد النبوي وعلا الشافعي مع الزملاء



خالد النبوي يلعب الكرة داخل الصالة



رئيس تحرير الخليج 365 تسلم النبوي درع التكريم



رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي مع النجم خالد النبوي



رئيس تحرير الخليج 365 والنبوي لحظة الاحتفال به



لقطة من الجولة



