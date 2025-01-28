الخليج 365 يكرم النجم خالد النبوى ويعقد ندوة صحفية (صور)

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القاهرة - سامية سيد - شيماء منصور - تصوير كريم عبد العزيز - دينا روميةالثلاثاء، 28 يناير 2025 09:00 م
كرّم ”الخليج 365” النجم خالد النبوي، وعقد ندوة صحفية للفنان الكبير للحديث عن مشواره الفنى، واستقبل خالد النبوي في مقر الجريدة الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، ورئيس التحرير علا الشافعي وقيادات الجريدة.
وكان قد تم تكريم النجم خالد النبوي مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال النبوي خلال ندوة تكريمه: "معرفتي بيوسف شاهين بدأت فى آخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطالبني للمشاركة في فيلمه القصير (القاهرة منورة بأهلها)، وحين طلبني لتقديم فيلم (المهاجر) كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي".
وتابع خالد النبوي: "يوسف شاهين كان ينحت في شغله وكأنه أرابيسك، يهتم بالتفاصيل مثل الفنان التشكيلي، ويهتم بخروج انطباعات مختلفة من كافة حواس الممثل، عكس مدرسة أبو سيف وسكوت التي تحمل القصة فيه نفسها، وسيكون الممثل جزءا منها، وبالتالي يعطي لك مساحة أكبر، وعلى الممثل أن يتنقل بين تلك المدارس، لكني أميل إلى مدرسة يوسف شاهين، واستمتعت بها كثيرا".
واستطرد: "التمثيل لا يختلف من المسرح والسينما، لكن في المسرح يتحول الجمهور إلى المخرج، لأن في المسرح تشعر بإيقاع المتفرج، وبالتالى لا تتمتع بالحرية، وفي هذا اللحظة يتحول الأداء أكثر حتى من توجيه أي مخرج".
علا الشافعى تكرم خالد النبوى
خالد انبوى مع الزملاء فى الخليج 365
النبوي مع الزملاء اثناء اجراء الحوار معه
النبوي مع الزملاء في صالة التحرير
النبوي مع الزميلة نورهان طمان
النبوي مع علا الشافعي
النبوي من الزيارة
النبوي والزميل محمود ياسين
النبوي يلعب الكرة
النجم خالد النبوي في الجولة
النجم خالد النبوي في جولته داخل صالة التحرير
النجم خالد النبوي في مكتب رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي
النجم خالد النبوي مع اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365
النجم خالد النبوي مع الزملاء في صالة التحرير
النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الفن
النجم خالد النبوي مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن
النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 اثناء جولته
النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي
النجم خالد النبوي مع رئيس قسم الاقصاد
النجم خالد النبوي من جولته اليوم
النجم خالد النبوي والزميل محمود يسن
النجم خالد النبوي وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365
النجم خالد النبوي يلعب الكرة داخل صالة التحرير
النجم خالد النبوي يلقي نشرة لاخبار
النجم خالد النبوي
جانب من الجولة
جانب من جولة النبوي في الخليج 365
جانب من جولة النبوي
جولة النجم خالد النبوي داخل صالة الخليج 365
جولة النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الرياضة
خالد النبوي داخل صالة تحرير الخليج 365 (2)
خالد النبوي داخل صالة تحرير الخليج 365
خالد النبوي مع الزملاء
خالد النبوي مع الزميلة سارة صلاح
خالد النبوي وعلا الشافعي مع الزملاء
خالد النبوي يلعب الكرة داخل الصالة
رئيس تحرير الخليج 365 تسلم النبوي درع التكريم
رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي مع النجم خالد النبوي
رئيس تحرير الخليج 365 والنبوي لحظة الاحتفال به
لقطة من الجولة
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