فن ومشاهير

خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور)

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  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 1/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 2/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 3/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 4/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 5/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 6/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 7/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 8/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 9/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 10/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 11/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 12/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 13/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 14/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 15/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 16/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 17/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 18/19
  • خالد النبوي فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمه (صور) 19/19

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القاهرة - سامية سيد - كتبت شيماء منصور - تصوير كريم عبد العزيز - دينا رومية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 08:37 م

قام النجم خالد النبوي بجولة فى جريدة الخليج 365، حيث مر على جميع أقسام الجريدة وتبادل الحوار مع الزملاء في الأقسام المختلفة، وذلك قبل ندوة تكريمه والتي أدارتها الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، والمذيع أحمد العدل، واستقبل الكاتب الصحفي أكرم القصاص النجم خالد النبوي بصحبة رئيس التحرير علا الشافعي وقيادات الجريدة.

وكان قد تم تكريم النجم خالد النبوي مؤخرا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال النبوي خلال ندوة تكريمه: "معرفتي بيوسف شاهين بدأت فى آخر سنة لي في المعهد، من خلال مسرحية كنت أقدمها في المعهد، وطالبني للمشاركة في فيلمه القصير (القاهرة منورة بأهلها)، وحين طلبني لتقديم فيلم (المهاجر) كنت قد مضيت عقود فيلمين أحدهما مع إيناس الدغيدي، لكنها بمجرد أن علمت مزقت العقود وقالت لي عملك مع يوسف شاهين سيفيدك أكثر من العمل معي".

خالد النبوي

واستطرد: "التمثيل لا يختلف من المسرح والسينما، لكن في المسرح يتحول الجمهور إلى المخرج، لأن في المسرح تشعر بإيقاع المتفرج، وبالتالى لا تتمتع بالحرية، وفي هذا اللحظة يتحول الأداء أكثر حتى من توجيه أي مخرج".

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علا الشافعى تسلم تكريم خالد النبوى

 

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خالد النبوى مع الزملاء باليوم السابع

 

النبوي مع الزملاء اثناء اجراء الحوار معه
النبوي مع الزملاء أثناء إجراء الحوار معه

 

النبوي مع الزملاء في صالة التحرير
النبوي مع الزملاء في صالة التحرير

 

النبوي مع الزميلة نورهان طمان
النبوي مع الزميلة نورهان طمان

 

النبوي مع علا الشافعي
النبوي مع علا الشافعي

 

النبوي من الزيارة
النبوي من الزيارة

 

النبوي والزميل محمود ياسين
النبوي والزميل محمود ياسين

 

النبوي يلعب الكرة
النبوي يلعب الكرة

 

النجم خالد النبوي في الجولة
النجم خالد النبوي خلال الجولة

 

النجم خالد النبوي في جولته داخل صالة التحرير
النجم خالد النبوي في جولته داخل صالة التحرير

 

النجم خالد النبوي في مكتب رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي
النجم خالد النبوي في مكتب رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي

 

النجم خالد النبوي مع اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة الخليج 365 وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365
النجم خالد النبوي مع أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 وعلا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365

 

النجم خالد النبوي مع الزملاء في صالة التحرير
النجم خالد النبوي مع الزملاء في صالة التحرير

 

النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الفن
النجم خالد النبوي مع الزملاء في قسم الفن

 

النجم خالد النبوي مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن
النجم خالد النبوي مع الزميل على الكشوطي رئيس قسم الفن

 

النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 اثناء جولته
النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 أثناء جولته

 

النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي
النجم خالد النبوي مع رئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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