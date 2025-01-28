شكرا لقرائتكم خبر عن التيزر الدعائى لأحمد مالك فى ولاد الشمس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة On عن التيزر الدعائى لمسلسل ولاد الشمس، بطولة الفنانين أحمد مالك وطه دسوقى والنجم الكبير محمود حميدة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من إخراج شادى عبد السلام، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث نشرت الصفحة مقطعا دعائيا للنجم أحمد مالك من المسلسل وعلقت عليه : " في ناس ربنا كاتب عليها ماتبقاش ملك نفسها انتظروا النجم أحمد مالك في مسلسل ولاد الشمس على شاشات المتحدة في رمضان 2025 ".

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمى، معتز هشام، فليكس وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.



كما ظهر طه الدسوقى، في التيزر الخاص به يقول:" الواحد اتحرم من العيلة أكتر من مرة اثنين عاوز اعمل عيلة و اتجوز و اجيب عيال كتير".