شكرا لقرائتكم خبر عن "المهن السينمائية": لسنا عبيدا لترامب ليقول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

أكد المخرج عبد الحكيم التونسى، الأمين العام لنقابة المهن السينمائية، رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتلويحه بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وأعلن تأييده لحق الشعب الفلسطيني الذين كافحوا على مدار عشرات السنوات للحفاظ على أرضهم وسط ضغوط وجرائم الاحتلال الإسرائيلى وقدموا آلاف الشهداء من أجل تمسكهم بالأرض وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وقال "التونسي": "لسنا عبيدا للرئيس الأمريكي ليقول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان في موقف واضح للعالم بأن التهجير خط أحمر".



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته النقابات المهنية اليوم، الثلاثاء، بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية.