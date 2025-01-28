شكرا لقرائتكم خبر عن لميس محمد تكتب: رحلة فلسطينية دافئة وموجعة فى حلقات الموسم الثانى من MO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفصلنا يومان على طرح الموسم الثانى من المسلسل الكوميدى MO، الذى سيصل منصة نتفليكس يوم 30 يناير الجارى، لكن كانت لى فرصة مشاهدة العمل قبل طرحه، ويمكننى التأكيد على استخدام الفنان الفلسطينى الكوميدى محمد عامر ما يجيده فى الدفاع عن أصوله الفلسطينية.

حيث يدافع عامر طوال حلقات الموسم الثانى من MO بشكل مباشر وغير مباشر عن حقه فى أرضه وأكلاته المفضلة وكلماته الفلسطينية، التي تدعم من قبل عائلته المتمثلة في والدته وشقيقه، وشقيقته وعائلتها.

حلقات الموسم الثانى من مسلسل MO هى رحلة دافئة المشاعر عن فلسطين وحبها والانتماء والصمود مهما كانت الأزمة التى يمر بها أهلها، حب من نوع مختلف، سواء من خلال المفتاح وشجر الزيتون.

سلط عامر الضوء على عدة أزمات فلسطينية طوال الـ8 حلقات من الموسم الثانى من العمل في إطار كوميدى، وخفيف ولكن يصيبك بالألم في نفس الوقت، بشكل غير مباشر، أمام الكيان الصهيوني المتمثل في إحدى شخصيات الموسم الثانى.

أما عن أهم أبطال مسلسل MO فستجد فيهم العائلة والصحبة، حيث تجد والدته التى قدمت شخصيتها النجمة الفلسطينية فرح بسيسو، تغمر الجميع بحنانها، وشقيقه الذى قدم شخصيته الفنان المصرى الأمريكى عمر علبة الذى يعانى من التوحد يشعرك بالبهجة والألفة.

مسلسل MO وخاصة الموسم الثانى الذى تنتهى أحداثه يوم 6 أكتوبر من عام 2023، والتي نعرف جيدا أنه منذ هذا الشهر خاصة لم تعد الأمور إلى طبيبعتها في الأراضى الفلسطينية وغزة خاصة، يعتبر أداة قوية في مواجهة كل محاولات الكيان الصهيوني الإسرائيلى في السيطرة على هذه البلاد، خاصة وأنه يتحدث بلغتهم التي يمكنهم فهمها جيدا، ولهذا فإن رسائله واضحة وموجهة بشكل مربك لمن لم يفهم الأمور بشكلها الصحيح.