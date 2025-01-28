شكرا لقرائتكم خبر عن التيزر الدعائى لـ طه دسوقى فى ولاد الشمس: عاوز أعمل عيلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة الحياة عن التيزر الدعائى لمسلسل ولاد الشمس، بطولة الفنانين أحمد مالك وطه دسوقى والنجم الكبير محمود حميدة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من إخراج شادى عبد السلام، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث نشرت الصفحة مقطع دعائى للنجم طه الدسوقى من المسلسل معلقة عليه: " انتظروا النجم "طه الدسوقي" في مسلسل ولادالشمس على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

وظهر طه الدسوقى، في التيزر يقول: "الواحد اتحرم من العيلة أكتر من مرة، عاوز اعمل عيلة واتجوز واجيب عيال كتير".

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمى، معتز هشام، فليكس وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.