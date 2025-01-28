شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الدشاش.. رشيدى يستعين بمواهب نقابة الممثلين فى "الطريق إلى إيليت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الانتهاء من الدورة الأخيرة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري تحت رعاية د.أشرف زكي يستعد شباب المهرجان من المواهب الفنية لتصوير فيلم "الطريق إلى إيليت"، والذي يعتبر أولي خطواتهم لطريق النجومية في مشوارهم الفني وذلك بتوقيع المنتج محمد رشيدي والذي كان يشارك كعضو لجنه تحكيم للمهرجان في دورته الأخيرة .

"الطريق إلي إيليت" بطولة كل من عبدالله صابر و ايهاب محفوظ و صلاح عبد العزيز و أمنية حسن و تغريد عبد الرحمن و سعيد سالمان وإنتاج محمد رشيدي وتأليف وأخراج محمد مصطفي ويتم خلال هذه الفترة عدد من الجلسات والبروفات النهائية للاستعداد لتصوير العمل خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الدشاش، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت مليونًا و175 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 28 يومًا إلى 51 مليونًا و200 ألف جنيه.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذي عرض في عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.