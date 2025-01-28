شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة أحمد فهيم بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

شيعت، منذ قليل، جنازة والدة الفنان أحمد فهيم وشقيقة الراحل خالد صالح من مسجد الشرطة، حيث حرص النجوم على تقديم واجب العزاء للفنان أحمد فهيم فى رحيل والدته، وحضر الجنازة كل من أشرف زكى وهنادى مهنا وأحمد خالد صالح وسليمان عيد وإسماعيل فرغلى وأحمد الشامى وعزوز عادل، وعصام السقا ومحمد لطفى وإيهاب فهمى ومؤمن نور وإسلام جمال.

وكان كشف الفنان أحمد فهيم صباح اليوم عن وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الفنان الراحل خالد صالح، ومن المقرر دفنها بمقابر الأسرة بشبرا منت.

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء والدوام لله توفت إلى رحمة الله أمى الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابر العائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم مشاركته فى فيلم الدشاش، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.



أحمد الشامي



أحمد فهيم



أحمد فهيم



أحمد فهيم



أحمد فهيم



أحمد فهيم في جنازة والدته



الدكتور أشرف زكي يقدم واجب العزاء



الدكتور أشرف زكي



أوس أوس والشامي



أوس أوس



إيهاب فهمي وأحمد خالد صالح



إيهاب فهمي



جانب من الجنازة



سليمان عيد وأحمد خالد صالح



عصام السقا وأحمد جمال



محمد لطفي مع الدكتور أشرف زكي



محمد لطفي



مؤمن نور