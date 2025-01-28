شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تروج لمسلسل ظلم المصطبة ببوستر دعائى للفنانة بسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it بوستر دعائيا للفنانة بسمة التى تشارك فى مسلسل ظلم المصطبة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، حيث تصدرت بسمة البوستر وظهرت وهى ترتدى الحجاب.

مسلسل "ظلم المصطبة" من بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وفتحى عبد الوهاب وبسمة ومحمد على رزق وأحمد عزمى، وتأليف أحمد فوزى صالح ومحمد رجاء وحاتم حافظ ومن إخراج هانى خليفة ويتكون من 15 حلقة.

وقدمت بسمة فى رمضان الماضى مسلسل "مسار إجبارى" من 15 حلقة، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.