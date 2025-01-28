شكرا لقرائتكم خبر عن التيزر الدعائى لمحمود حميدة فى ولاد الشمس: أحب أموت على إيدك أنت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة الحياة عن التيزر الدعائى لمسلسل ولاد الشمس، بطولة الفنانين أحمد مالك وطه دسوقى والنجم الكبير محمود حميدة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من إخراج شادى عبد السلام، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث نشرت الصفحة مقطع دعائى للنجم محمود حميدة من المسلسل معلقة عليه: "أنا لو فكرت أموت.. أحب أموت على إيدك أنت".

ويظهر الفنان محمود حميدة بشخصية "مجدى" صاحب دار أيتام ضمن أحداث مسلسل ولاد الشمس، حيث يشرف مجدى على ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقى) اللذان نشآ فى الدار ويقودهما للعمل فى السرقة حتى تنشأ بينهما صراعات كبيرة.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمى، معتز هشام، فليكس وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

محمود حميدة