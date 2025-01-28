شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والدة أحمد فهيم بحضور هنادى مهنا وأحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

حرصت هنادى مهنا على حضور جنازة والدة الفنان أحمد فهيم وعمة زوجها أحمد خالد صالح، فى مسجد الشرطة، حيث حرص الثنائى هنادى مهنا وأحمد خالد صالح على المشاركة فى تشييع الجثمان، الذى وصل قبل قليل، فيما سبق وحضر أشرف زكى وسليمان عيد وإسماعيل فرغلى وأحمد الشامى وعزوز عادل، وعصام السقا ومحمد لطفي وإيهاب فهمي ومؤمن نور.

وكان كشف الفنان أحمد فهيم صباح اليوم عن وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الفنان الراحل خالد صالح، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنها بمقابر الأسرة بشبرا منت.

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء والدوام لله توفت إلى رحمة الله أمى الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابر العائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم مشاركته فى فيلم الدشاش، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.