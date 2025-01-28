شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا ومحمد لطفى وإيهاب فهمى ومؤمن نور فى جنازة والدة أحمد فهيم والان مع تفاصيل الخبر

حرص على حضور جنازة والدة الفنان أحمد فهيم وشقيقة خالد صالح فى مسجد الشرطة، النجوم عصام السقا ومحمد لطفى وإيهاب فهمى ومؤمن نور، وذلك قبل وصول جثمان الراحلة.

وكان كشف الفنان أحمد فهيم صباح اليوم عن وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الفنان الراحل خالد صالح، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنها بمقابر الأسرة بشبرا منت.

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء والدوام لله توفت إلى رحمة الله أمى الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابر العائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم مشاركته فى فيلم الدشاش، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.