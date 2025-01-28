شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين مؤيد ومعارض سيلينا جوميز تدافع عن رأيها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفيديو الذى نشرته المغنية العالمية سيلينا جوميز باكية ردا على قرار الرئيس الأمريكى دونال ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، على ردود فعل قوية، ما أدى إلى انقسام الرأى العام.

وأشاد المؤيدون بـ جوميز لإظهارها التعاطف، وأشار المعجبون إلى تاريخها فى الدفاع عن الأسر المهاجرة، ومع ذلك، كان بعض المنتقدين أقل تعاطفًا، واتهموا جوميز بأنها بعيدة عن التعقيدات المتعلقة بسياسة الهجرة.

حيث كتب أحد المنتقدين "كم عدد المهاجرين غير المسجلين الذين ترغب سيلينا جوميز فى إيوائهم فى قصرها؟" وقال آخر، "البكاء لا يحل أى شىء، هذه السياسات تتعلق بالسلامة".

ومع ذلك وقف الكثيرون إلى جانب جوميز، مسلطين الضوء على إنسانيتها، حيث علق أحد المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعى "لطالما استخدمت سيلينا صوتها للآخرين، وهذا هو شكل التعاطف".

وكانت قد انهارت المغنية العالمية سيلينا جوميز فى البكاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وعبرت الممثلة والمغنية عن مشاعرها فى مقطع فيديو على Instagram Stories، والذى تم حذفه بعد فترة قصيرة.

فى المقطع ظهرت سيلينا مرتدية زيًا أسود، وكانت فى المنزل أثناء تسجيل الرسالة.

وقالت جوميز فى الفيديو باكية: "أردت فقط أن أقول إنني آسفة للغاية، كل أفراد عائلتي يتعرضون للهجوم، ولا أفهم لماذا، أنا آسفة للغاية، أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء ولكنني لا أستطيع، لا أعرف ماذا أفعل، سأحاول كل شيء، أعدكم".

إلى جانب رسالتها أضافت جوميز نص "أنا آسفة" وعلمًا مكسيكيًا إلى مقطع الفيديو الخاص بها.