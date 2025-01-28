شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل الحب كله للمخرج تامر محسن إلى قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مسلسل الحب كله للمخرج تامر محسن، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضانى المقبل 2025 ومن إنتاج شركة سعدى جوهر (ميديا- هب)، تغيير اسم المسلسل إلى قلبي ومفتاحه.

‎مسلسل الحب كله من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصويرهيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشهبه، ستايليست ايناس عبد الله.

‎يشار إلى أن آخر أعمال المخرج تامر محسن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

‎آسر ياسين تواجد فى رمضان الماضى بمسلسل بدون سابق إنذار، بمشاركة النجمة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

‎فيما كان آخر تواجدت للنجمة مى عز الدين، في الدراما خلال مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.