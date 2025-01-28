شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى توضح جرعات مرض السكر وتبكى على الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة داليا مصطفى أثناء لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى، إنها أصيبت بمرض السكر بسبب تعرضها للخذلان وحبست الفنانة داليا دموعها على الهواء، وطالبها الإعلامي عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، بالهدوء وعدم الانفعال حفاظا على صحتها.

وأضافت داليا مصطفى "أنا بقيت هادية أكتر من الأول وبعمل حاجة مهمة جدا بالليل بكلم نفسى قبل ما أروح فى النوم، بطبطب على نفسى".

وتابعت "أنا بحب أطبطب على نفسى وفجأة بحس براحة، واتعودت على كدة، أنا باخد أنسولين 4 مرات يوميًّا لأن السكر عندى مرتفع".

وتابعت داليا مصطفى أن دورها بمسلسل "العصيان "كان رائعا وأيضا مسلسل "أولاد الأكابر" فشخصية "حسنة" من الأدوار القريبة إلى قلبها.

وروت الفنانة داليا مصطفى، كواليس فيلم "طباخ الريس" وتجسيدها شخصية "إنشراح"، قائلة: "المخرج سعيد حامد هو من رشحني واختارني في دور مس إنشراح، تلك الفتاة الثورية، وكنا اشتغلنا قبل ذلك بفيلم شورت وفانلة وكاب".

وتابعت داليا مصطفى: "كواليس العمل كانت رائعة، والفنان طلعت زكريا الله يرحمه دمه خفيف جدا وأيضا المخرج سعيد حامد، وفي أحد المشاهد كان طلعت زكريا هيطبخ لسان بقرة، ودي كانت أول مرة في حياتي أشاهد لسان البقرة".