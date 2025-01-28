شكرا لقرائتكم خبر عن من سيف لـ أحمد.. كيف قدم شريف سلامة شخصية الزوج الحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان شريف سلامة، أكثر من مرة شخصية الزوج الشرير الذى يعنف زوجته دائما وخصوصا شخصية سيف الدندراوى حسين، فى مسلسل فاتن أمل حربى، حيث قدم الدور ببراعة ولم يتعاطف معه الجمهور للحظة، وبعد شخصية سيف، حرص شريف سلامة على الخروج من شخصية الزوج الشرير، وقدم شخصية أحمد الزوج الحنين الطيب الذى يقف مع زوجته فى أجزاء مسلسل "كامل العدد" ودخل قلب الجمهور بمواقفه وشخصيته اللذيذه.

وكشف الفنان شريف سلامة، من قبل عن التشابه بين الشخصية التي قدمها في مسلسل كامل العدد، وشخصيته الحقيقية، وقال: "فعلا أحمد شبهي شوية".

وقال خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "هذا الأمر ما جعل الناس تحب أحمد وتنجذب إليه، حيث يقدم أمور حقيقية وتربوية، وجعلت بعض الناس يقولون يا ليتنا كنا أحمد أو ليلى".

وفاز النجم شريف سلامة بحفل creative industry summit "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور"، في شهر أكتور الماضى، أفضل مسلسل كوميدي كامل العدد+1، أفضل ممثلة كوميدية دينا الشربيني، أفضل كاتب مسلسلات كوميدي رنا أبو الريش ويسر طاهر، وأفضل ممثلة طفلة سيلينا محمد سعد، وأفضل ممثل صاعد حمزة دياب، وأفضل ممثلة صاعدة لينا صوفيا.

ومسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة، وعرض رمضان الماضى، و من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.