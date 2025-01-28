داليا مصطفى في برنامج واحد من الناس: بطبطب على نفسي ولم أشعر بالنجومية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - حلَّت الفنانة داليا مصطفى ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وخلال اللقاء تطرقت إلى أكثر من جانب يتعلق بحياتها الشخصية وآخر له علاقة بعملها كممثلة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف إلى أبرز تصريحاتها في هذه الأمور.

الخذلان

أثناء حديث الإعلامي عمرو الليثي عن الوعكة الصحية التي مرت بها داليا مصطفى، إشارةً منه إلى إصابتها بمرض السكر، حبست "" دموعها، ثم أكدت أن السبب الرئيسي وراء الإصابة بالسكر هو تعرض الشخص للخذلان، منوهة إلى أنها تأخذ دواء الأنسولين 4 مرات يومياً لكون "السكر" لديها مرتفعاً للغاية.

وأضافت أنها أصبحت أكثر هدوءاً عن الماضي؛ لذلك تتبع بعض الأشياء وتحرص على القيام بها كل ليل وهو الحديث مع نفسها قبل أن تستغرق في النوم، مكملة: "بعمل حاجة مهمة جداً بالليل بكلم نفسي قبل ما أروح في النوم، بطبطب على نفسي".

النجومية

أكدتخلال حديثها بأنها لا تشعر بالنجومية رغم تقديمها للكثير من الأدوار في عالم التمثيل، لافتة أن سبب ذلك هو رغبتها في تقديم شخصيات مختلفة، ولا سيما الشخصيات المركبة، والتي تبتعد كل البعد عن الشخصيات الأخرى التي تسير في اتجاه واحد بالأعمال الفنية، وتابعت: "البني آدم أو أي شخص بداخله الخير والشر، ولدينا أزمة في الكتابة بهذا الجانب".

ناهد رشدي

وردت الفنانةعلى الانتقادات الحادة التي وُجهت لها لعدم حضورها لجنازة عمتها الفنانة ناهد رشدي، موضحة أن سبب ذلك هو تواجدها خارج مصر وقت حدوث وفاة عمتها، ولكنها عادت إلى مصر في اليوم التالي من الوفاة لحضور مراسم العزاء؛ خاصةً وأن الراحلة كانت في مكانة ومنزلة والدتها ودائماً كانت قريبة منها، واستطردت قائلة: "عمتو ست جميلة بشكل لا يتصور، طيبة لأبعد الحدود لم أرَ في حياتي مثل طيبتها، كانت جدعة وطيبة وغلبانة بشكل مؤلم بالنسبة لي".

الانفصال

وشددت داليا مصطفى في لقائها، بأنها لم تنفِ خبر انفصالها عن الفنان شريف سلامة بعد انتشاره على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن كل ما فعلته هو ظهورها في مقطع فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك" أكدت من خلاله بأنها لا تستطيع الابتعاد أو الانفصال عنه بعد زواج دام 21 عاماً.

وبعدما سألها الإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه "واحد من الناس" عن الأمر، قررت داليا مصطفى التزام الصمت، وعدم التعليق، منوهة بأنها ربما تتخذ قراراً صعباً في حياتها عن قريب، دون كشف عن تفاصيل عن هذا القرار، وهل سوف تبتعد عن شريف سلامة أم لا؟.

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مشاركة درامية

يُذكر، أن الفنانةشاركت في مسلسل "روج أسود"، الذي تدور أحداثه حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة، والعمل من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتشارك في بطولته رانيا يوسف ، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميس، وفرح الزاهد.

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