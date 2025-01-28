محمد عبده: لا أفكر في الاعتزال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - أكد النجم الكبير محمد عبده أو كما يلقبه جمهوره ومحبيه في كافة أنحاء الوطن العربي بـ "فنان العرب"، بعدم تفكيره مطلقاً في قرار اعتزاله للغناء، خاصةً وأنه لايستطيع أن يتحمل هذا القرار، وجاء ذلك عبر مقطع فيديو قصير، بثه المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه" عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، قال "عبده" من خلاله: "كان بيسألني مذيع من المذيعين، هل تفكر في الاعتزال فقلت له لا يمكن أن أفكر في الاعتزال ولا يمكن أن أتحمل مسؤولية هذا الأمر، أنا مشتاق إليكم جداً تماماً كما أنتم مشتاقون لي كثير".

وتابع:" أنا هنا لأشارككم ليلة سعيدة مع بعضنا البعض، بعد فترة من التوقف بسبب ظروفي الصحية".

الفنان محمد عبده مشارك في ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد

تستعد الرياض في يوم 7 فيراير 2025 إقامة ليلة طربية خاصة بعنوان "صادق الشاعر" الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ضمن حفلات موسم الرياض بنسختة الخامسة، وبتنظيم من روتانا. وقد أعلن حساب روتانا لايف عن الفنانين المشاركين بهذه الليلة وهم 4: الفنان محمد عبده، الفنانة أنغام، الفنان ماجد المهندس، والفنانة أميمة طالب، ونشر بوستر الحفل الذي ضم صورة الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والفنانين الأربعة وكتب: "ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر، سنحتفي بالكلمة وأعذب الألحان في ليلة لا تنسى، برفقة فنان العرب محمد عبده وصوت الحب ماجد المهندس وصوت مصر النجمة أنغام والنجمة أميمة طالب، 7 فبراير،محمد عبده أرينا ".

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حفل غنائي منتظر

وفي أمسية طربية مختلفة في كافة تفاصيلها عنوانها الرئيسي "الفن والطرب" يحيي فنان العرب محمد عبده حفله الغنائي يوم 14 فبراير وهو اليوم الذي يتزامن مع احتفالات يوم الحب، ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، الذي تبدأ فعالياته يوم 6 فبراير وتستمر حتى يوم 21 من نفس الشهر.

وكان الفنان محمد عبده قدم فقرة غنائية مميزة بالتعاون مع الموسيقي والأوبرالي الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي جاءت ضمن فعاليات حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2025، وقدم من خلالها أشهر أغانيه وهي "صوتك يناديني، وريانة العود".

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