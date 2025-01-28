شاروخان يتحدث لجمهوره الإماراتي عن مشروعه السينمائي الجديد King

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - في حدثٍ أُقيم في القرية العالمية بدبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد الماضي، قدم النجم العالمي شاروخان بعضاً من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والهتاف والرقص، ثم تحدث مع الحضور عن فيلمه القادم، King.

شاروخان عن فيلمه القادم: شاروخان الملك

بعد أن قدم شاروخان فقراته الغنائية والاستعراضية، استغل حضوره وسط جمهوره العربي ليشاركهم أخبار فيلمه السينمائي الجديد King أو "الملك"، ووجه حديثه إليهم قائلاً: "أنا لا أصوره هنا فقط؛ أنا أصوره في مومباي. مخرجي، وهو سيدهارث أناند، وهو صارم للغاية. لقد صنع فيلم Pathaan باثان، وقال لي لا تخبر الناس عن الفيلم، وما تفعله فيه. لذلك لا يمكنني أن أخبركم، لكن يمكنني أن أؤكد لك أنه سيمتعكم؛ ستستمتعون به".

وعن اسم الفيلم قال نجم بوليوود إنه استخدم العديد من الأسماء المعبرة عن شخصيته، مكملاً: "والآن، شاروخان في دور الملك" مشيراً إلى اسم الفيلم King.

فيلم King

كان شاروخان قد أعرب في أغسطس من العام الماضي عن حماسه الشديد للفيلم، خاصةً بعد توقفه عن طرح فيلم جديد في عام 2024، وقال عنه إنه دراما أكشن، رائع وجماهيري وعاطفي. ويشارك شاروخان بطولة الفيلم ابنته سوهانا خان، وأبهشيك باتشان. أما الإخراج فقد أُسند في بداية الإعلان عن الفيلم للمخرج سوجوي جوش، وإنتاج سيدهارث أناند مخرج فيلم باثان Pathaan، ولكن تم حدوث تغير ليحل سيدهارث محل سوجوي جوش ويتولى إخراج العمل.

هذا وقد تم تصوير أجزاء من الفيلم العام الماضي، لا يوجد إعلان رسمي عن طاقم العمل أو تاريخ الإصدار حتى الآن.

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شاروخان في دور موفاسا الأسد الملك بمشاركة ابنيه آريان وأبرام

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قدّم شاروخان صوت موفاسا في النسخة الهندية من فيلم باري جينكينز "موفاسا: الأسد الملك"، الذي عُرض في الهند في 20 ديسمبر. ابنا شاروخان: آريان وأبرام، هما أيضاً شريكان له في العمل؛ إذ يؤدي آريان صوت سيمبا، بينما يؤدي أبرام صوت موفاسا الصغير.

وقد شارك النجم المقطع الدعائي للعمل عبْر حسابه الشخصي على إنستغرام، وكتب في التعليق: "الملك عاد في دَور موفاسا، مع آريان خان وأبرام خان إلى جانبه".

ووفقاً لموقع Deadline، أعرب شاروخان عن سعادته للمشاركة مع ابنيه في هذا العمل؛ حيث قال: "يتمتع موفاسا بإرث لا يصدَّق، ويقف كملك الغابة المطلق، وينقل حكمته إلى ابنه سيمبا. أرتبط به بشدة كأب، وأتردد أيضاً مع رحلة موفاسا في الفيلم. يصور فيلم "موفاسا: الأسد الملك" حياة موفاسا من الطفولة إلى صعوده كملك لا يصدق، وكانت إعادة النظر في هذه الشخصية، أمراً استثنائياً. إنه تعاوُن خاص بالنسبة لي مع ديزني؛ خاصةً لأن ابنيّ، آريان وأبرام، جزء من هذه الرحلة ومشاركة هذه التجربة معهما أمرٌ ذو مغزى حقاً".

يشارك في بطولة Mufasa: The Lion King بجانب شاروخان وابنيه: آرون بيير، كلفن هاريسون جونيور، جون كاني، سيث روجن، بيلي إيشنر، دونالد جلوفر، وثانديوي نيوتن. ويجمع الفيلم بين الحركة الحية والصور الواقعية المولّدة بواسطة الكمبيوتر.

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