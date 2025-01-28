إلهام الفضالة تتعرض للسرقة في لندن.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - تصدر اسم الفنانة إلهام الفضالة ترند منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية لندن.

إلهام الفضالة تكشف تفاصيل واقعة السرقة التي تعرضت لها

كشفت النجمة إلهام الفضالة عن تفاصيل واقعة سرقتها بـ لندن، من خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على "سناب شات"، قائلة أثناء وصولها للفندق الذي كانت تنوي الإقامة به تأخرت إجراءات تسجيل الدخول، وهنا قررت أن تذهب برفقة صديقتها التي كانت معها في رحلة لندن إلى أحد الأسواق الشهيرة وهنا وقع حادث السرقة وذلك عقب التفاف عدد من المعجبين حولها لالتقاط الصور معها، مضيفة أن أحد اللصوص استغل هذا التجمع ليقوم بسرقة حافظة نقودها التي كانت تحتوي على بطاقات الهوية، جواز السفر، البطاقات المصرفية، ومبلغ مالي، دون أن تشعر بذلك.

وتابعت: "فوجئت بمهارة السارق سحبها بـ ايد خفية، رغم حرصي الشديد، الحمد لله على كل شيء "، وأشارت إلى أنها عقب اكتشاف سرقة حافظة نقودها، سارعت بـ إبلاغ الجهات المختصة في لندن، من أجل إيقاف البطاقة المصرفية التي تم سرقتها وتأمين وثائقها الرسمية.

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يمكنكم قراءة.... إلهام الفضالة في حوار خاص لـ"الخليج 365": بيت حمولة به خطوط درامية عديدة وأحرص على دعم الشباب في أعمالي

إلهام الفضالة حاضرة في دراما رمضان

على جانبٍ آخر، تتواجد الفنانةفي موسم دراما رمضان المنتظر بعمل يحمل اسم "بيت حمولة" التي سوف تكون محور أحداث قصة هذا المسلسل؛ حيث تظهر بشخصية الأم "جميلة" التي تتسم بالحدة ولاسيما في تعاملها مع أبنائها وزوجاتهم، بعد أن قررت أن تجمعهم في منزل واحد تتواجد فيه معهم.

وبحسب تصريحاتها في حوارٍ سابق لـ«الخليج 365»؛ فإن قصة المسلسل لا تقتصر على تسليط الضوء فقط على "الأم" المسيطرة على حياة أبنائها، ولكن سوف يرى المشاهد أن لكلّ ابن وزوجته قصةً واحدة، هذه القصة لها خط درامي ممزوج بجانب كوميدي. ولعل ما يميز هذا المسلسل بجانب قصته التي بها وجبة درامية دسمة، هو التواجد المكثف للنجوم الشباب أمثال: ليالي دهراب، شهد الياسين، منصور البلوشي، شيلاء سبت، غررو صفر، شملان العميري وغيرهم من الوجوه الشبابية. والعمل من تأليف جميلة جمعة. ومن إخراج سائد بشير الهواري.

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