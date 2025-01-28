كواليس مسرحية بني آدم لأحمد حلمي وأسيل عمران

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - نجاح كبير حققه الفنان أحمد حلمي مؤخراً من خلال مسرحية "بني آدم"، التي يتم عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض منذ يوم 23 يناير.

كواليس مسرحية بني آدم

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أغنية خاصة للمسرحية

كشفخلال الساعات الماضية عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور من كواليس المسرحية التي قدمها، وظهر وهو يرتدي ملابس تشبه أزياء العفاريت، وذلك في أجواء مليئة بالرعب والإثارة، مما زاد حماس وإعجاب الجمهور لهذا العمل، وتمنوا له مزيد من النجاح والتألق خاصةً في العمل المسرحي الذي اتجه له خلال السنوات القليلة الماضية.طرحت الشركة المنتجةأغنية العمل بصوت أبطالها وعلى رأسهم الفنان أحمد حلمي، التي تحمل اسم "بص أنا ساعات كتير"، وذلك من خلال الحساب الرسمي لها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلقت على الأغنية: "الكوميدية من بطولة النجم الكبيرومجموعة من الفنانين على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي.. 23 يناير- 1 فبراير".

وتقول كلمات الأغنية: "بص أنا ساعات كتير.. تلقى جوا مني خير.. طيبة قلب راجل كبير.. وساعات ببقى كلي شر.. زرزور ماجبهاش لبر.. تشوف وشي تطلع تطير.. طب ما أنا بني آدم.. أعمل إيه يا عالم".

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قصة وصناع مسرحية "بني آدم"

تدور أحداث المسرحية حول بطل العملالذي يحاول إحياء مسرح مهجور، بعدما سكنته الأشباح، وذلك في إطار كوميدي، إذ تدور القصة حول "ناجي" و"فرح"، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يُدعى "غندور"، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبًا آخر من البشر لم يعرفه من قبل.

يُشارك في بطولة المسرحية، بجانب الفنان أحمد حلمي مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم حمدي الميرغني، أسيل عمران، عماد رشاد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، مصطفى خاطر، إيمان السيد، وياسمينا العبد.

يمكنك متابعة أحمد حلمي يحاول إعادة إحياء مسرح مهجور في مسرحية "بني آدم" بموسم الرياض

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