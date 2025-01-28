أكثر 10 أفلام أجنبية تحقيقًا للإيرادات في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:57 صباحاً - شهد عام 2024 تنافسًا قويًا في شباك التذاكر، حيث تميزت الأفلام بالتنوع بين الكوميديا، الأنيميشن، والخيال العلمي، مما جذب الجماهير من جميع أنحاء العالم. في هذا المقال نستعرض قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات خلال عام 2024 وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة.

سيطرة أفلام الأجزاء

شهدت قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في عام 2024 هيمنة واضحة لأفلام الأجزاء الثانية والثالثة، حيث أنها استكمال لقصص ناجحة حققت شهرة واسعة في أجزائها الأولى. هذا الاتجاه يعكس استراتيجية هوليوود في استثمار العلامات التجارية الناجحة والمحبوبة، مما يضمن جذب الجماهير التي ترغب في متابعة تطورات الشخصيات والقصص التي ارتبطوا بها سابقًا. ومع التركيز على تقديم محتوى يوازن بين الإبداع والحنين، تمكنت هذه الأفلام من تحقيق إيرادات عالية جدًا وتصدر شباك التذاكر.

10. Godzilla x Kong: The New Empire - $195.8 مليون دولار

المرتبة العاشرة كانت من نصيب فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حيث يواصل هذا الفيلم الأسطوري استكشاف العلاقة بين "غودزيلا" و"كونغ" في مواجهة أعداء جدد. الفيلم من إخراج آدم وينغارد ويجمع بين الإثارة والدراما في تجربة سينمائية ضخمة.

9. Sonic the Hedgehog 3 - $204.5 مليون دولار

عودة القنفذ الأزرق "سونيك" في مغامرة جديدة مليئة بالسرعة والإثارة ضمنت له مكاناً بين الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في العام، حيث جاء في المركز التاسع. الفيلم من إخراج جيف فاولر وبطولة بن شوارتز، جيم كاري، إدريس إلبا، وكولين أوشوغنيسي. حصد الفيلم إعجاب الجماهير من جميع الأعمار.

8. Twisters - $267.7 مليون دولار

الفيلم هو تكملة لفيلم الأعاصير الشهير "Twister"، ويأخذ الجماهير في رحلة مثيرة مع مشاهد أكشن تخطف الأنفاس. من إخراج لي إسحاق تشونغ وبطولة ديزي إدغار جونز وغلين باول.

7. Dune: Part Two - $282.1 مليون دولار

تكملة ملحمية لقصة الكثبان الرملية. الفيلم من إخراج دينيس فيلنوف وبطولة تيموثي شالاميه وزندايا. قدم الفيلم تجربة بصرية مذهلة وحقق إشادة كبيرة من النقاد والجماهير.

6. Beetlejuice Beetlejuice - $294 مليون دولار

الجزء الثاني من فيلم الثمانينيات الكلاسيكي من إخراج تيم برتون. يعود مايكل كيتون بدور "بيتلجوس" مع وينونا رايدر. الفيلم مزيج من الرعب والكوميديا وحقق نجاحًا كبيرًا بفضل إخراجه المميز وأجوائه الفريدة.

5. Despicable Me 4 - $361 مليون دولار

عودة المينيون المحبوبة مع "غرو" في مغامرة جديدة ومضحكة. من إنتاج "يونيفرسال بيكتشرز" وإخراج كايل بالدا. الفيلم يواصل استقطاب الجماهير بفضل طرافة الشخصيات ومواقفهم الكوميدية.

4. Moana 2 - $425.2 مليون دولار

الجزء الثاني من قصة المغامرة المحبوبة "موانا" يعود ليأخذ الجماهير في رحلة جديدة عبر المحيط. الفيلم من إخراج أوسنات شورير وبطولة دواين جونسون وأولي كرافالهو. حاز الفيلم على إعجاب العائلات بفضل رسالته المؤثرة وأغانيه الجميلة.

3. Wicked - $450.5 مليون دولار

الفيلم الموسيقي المنتظر والمقتبس عن المسرحية الشهيرة يقدم نظرة جديدة على الساحرات في عالم "أوز". بطولة أريانا غراندي وسينثيا إريفو، وإخراج جون إم. شو. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بفضل أغانيه المؤثرة وأداء أبطاله المبهر.

2. Deadpool & Wolverine - $636.7 مليون دولار

يجمع الفيلم بين نجمين خارقين، رايان رينولدز في دور "ديدبول" وهيو جاكمان في دور "وولفرين"، في مغامرة مليئة بالأكشن والكوميديا. الفيلم من إخراج شون ليفي ويُعتبر أحد أكثر الأفلام المنتظرة في عالم مارفل السينمائي. جذب العمل إعجاب الجماهير بفضل الكيمياء بين البطلين والقصة المثيرة.

1. Inside Out 2 - $652.9 مليون دولار

المركز الأول كان من نصيب فيلم "Inside Out 2"، حيث تستكمل هذه التحفة السينمائية من إنتاج "بيكسار" قصة المشاعر التي تعيش داخل عقل "رايلي"، حيث تواجه مشاعر جديدة وأحداثًا مليئة بالإثارة. الفيلم من إخراج كيلسي مان، وبطولة إيمي بولر، بيل هادر، وفيلسيا رشاد. حصل الفيلم على إشادة نقدية واسعة ومرشح لجوائز أوسكار لأفضل فيلم أنيميشن.

تابعي أيضا: أفضل 10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».