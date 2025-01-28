ديو تامر حسني ورامي صبري يتصدّر ويحطّم الأرقام القياسية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أسبوعين فقط من طرحه، يواصل ديو “فعلاً مبيتنسيش” للنجمين تامر حسني ورامي صبري حصد النجاح الباهر، حيث تجاوز فيديو الأغنية حاجز الـ12 مليون مشاهدة على منصة “يوتيوب”.

الكليب الذي تصدّر قوائم الترند في العديد من الدول العربية، مثل مصر، السعودية، الإمارات، لبنان، والمغرب، لا يزال يحافظ على مكانته في صدارة المشهد الفني، محققاً انتشاراً واسعاً عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

نجاح الأغنية لم يقتصر على الجمهور العربي فقط، بل استمر في جذب اهتمام الجمهور العالمي، لتحتل مواقع متقدّمة على الترند العالمي. وتأتي هذه الأرقام القياسية لتعكس استمرار تفاعل الجمهور مع العمل، الذي يُعتبر من أبرز الإصدارات الغنائية في الفترة الأخيرة.

الديو، الذي جمع بين صوت تامر حسني المميز وإحساس رامي صبري الفريد، استطاع أن يثبت قوة التعاون بين النجمين، مما جعله يتصدّر القوائم الموسيقية ويحظى بإشادة واسعة من النقاد والجمهور على حد سواء.