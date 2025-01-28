إلهام الفضالة تكسر قرار المحكمة وتسافر.. وما حصل معها غير متوقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “يبدو أن الحذر لا يمنع القدر”، بهذه العبارة حسمت الفنانة إلهام الفضالة جدل تعرضها للسرقة أخيراً في أحد المتاجر الشهيرة في لندن، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وشاركت النجمة الكويتية متابعيها على سناب شات بمقاطع فيديو أوضحت من خلالها تفاصيل حادثة السرقة الغريبة التي تعرضت لها خلال التسوق، وقالت: “بدأت الواقعة عندما وصلت إلى الفندق الذي سأقيم فيه، وقررت حينها الخروج للتسوق مع صديقاتي بسبب تأخر إجراءات تسجيل الدخول. ورغم حرصي الشديد على ممتلكاتي الشخصية وتنبيهي المستمر لأصدقائي بضرورة الحذر من السرقات في أوروبا، إلا أن الحادثة وقعت بطريقة ذكية”.

وأشارت الفضالة إلى أنها “كنت اتسوق في سوق تجاري معروف، وعندما التفت حولي عدد من المعجبين لالتقاط الصور معي، استغل السارق انشغالي معهم وسحب المحفظة التي كانت تحتوي على الكروت الشخصية، بطاقات الهوية، جواز السفر، وبعض النقود من حقيبتي دون أن أشعر بذلك”، مؤكدة أنها كانت تخفي الحافظة في حقيبتها بعناية، لكنها لم تتوقع أن يكون السارق بهذه المهارة.

وعبرت إلهام عن صدمتها مما حصل معها في لندن ولكنها تؤمن بأن القدر يحتم حصور هذا الأمر مهما كانت حذرة، ولكنها تصر على أهمية مشاركة القصة مع جمهورها كنوع من التحذير لضرورة توخي الحذر أثناء السفر، خاصة في المناطق التي تشهد حالات سرقة متكررة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع قصة الفضالة، مستغربين تكرر هذه الحادثة مع المشاهير الخليجيين في اوروبا، حيث سبق وتعرضت الفنانة أحلام الشامسي للسرقة في احدى مناطق باريس الفخمة، في حين شكك البعض الآخر في رواية تجمهر المعجبين حولها في دولة اوروبية، متهمين اياها بالبحث عن تريند بعد قضية طليقها شهاب جوهر ولتؤكد انه لم يمنعها من السفر بتاتاً.