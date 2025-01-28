ولي العهد الأردني يلتقي الأمير ويليام: لقاء شبابي خاص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، مع الأمير ويليام، أمير ويلز، أمس الاثنين في قصر ويندسور بالمملكة المتحدة، وغابت عن اللقاء الأميرتان رجوة الحسين وكيت ميدلتون.

وأكدت الصحف الأردنية المحلية أن اللقاء بين الأمير الحسين والأمير ويليام جاء في إطار العلاقات الثنائية القوية التي تجمع الأردن وبريطانيا، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين، واستعرض اللقاء تطورات العلاقات الراسخة بين البلدين، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة لدعم المصالح المشتركة، وتأتي هذه الزيارة لتعزيز الروابط التي تمتد لعقود طويلة بين العائلتين المالكتين في الأردن والمملكة المتحدة.

وشارك العاهل الأردني متابعيه على “إنستغرام” بلقطات عفوية من لقائه بأمير ويلز في قصر ويندسور، واصفاً إياه بالصديق العزيز الذي استقبله بحفاوة، وبدا في غاية الراحة والسعادة خلال اللقاء الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وأثنوا على تواضع الحسين وعفويته في التعامل مع الأمور.

وجاء اللقاء ضمن زيارة خاصة يقوم بها الأمير الحسين إلى المملكة المتحدة، حيث حضر بمفرده من دون مرافقة الأميرة رجوة، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الصديقين.