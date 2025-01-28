دينا الشربيني تسابق الزمن بعد عودتها إلى مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت الفنانة دينا الشربيني في سباق مع الزمن في الفترة الحالية بعد انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل “كامل العدد 3” في إسطنبول بتركيا وعودتها إلى القاهرة.

وفور عودتها الى القاهرة، بدأت دينا بتكثيف ساعات العمل للانتهاء من تصوير كل مشاهد المسلسل قبل بداية شهر رمضان.

وكان المنتج جمال سنان قد نشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صوراً جمعته مع دينا الشربيني والمخرج خالد الحلفاوي، معلناً من خلالها انتهاء التصوير في إسطنبول.

وقال جمال سنان: “مع النجمة الجميلة قلباً وقالباً دينا الشربيني حيث انتهينا من تصوير مشاهد مسلسل “كامل العدد” بموسمه الثالث في إسطنبول مع المخرج المميز خالد الحلفاوي والعودة الى مصر الحبيبة لاستكمال التصوير”. وتابع: “موسم مميز جديد بعد النجاح الكبير لموسمين… تشاهدونه في رمضان بإذن الله”.

وكان عدد من النجوم قد انضموا الى الجزء الثالث من مسلسل “كامل العدد”، منهم: حسين فهمي وإنجي المقدم وأحمد عبد الوهاب وعمرو صالح ويوسف عمر.

مسلسل “كامل العدد” هو بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، جيهان الشماشرجي، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، صدقي صخر، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب…، ومن تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.