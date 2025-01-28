سمية الخشاب تدخل الدراما السعودية.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تفاصيل تجربتها الأولى في الدراما السعودية من خلال مشاركتها في مسلسل “أم 44” مع عدد من نجوم الخليج، والمنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل عبر منصة “شاهد”.

وقالت سمية: “مسلسل “أم 44″ واقعي، والمؤلف مختار القصة من مجتمعنا العربي وبيركز أكتر على المواقف اللي بنعيشها، والدور جديد عليّ وأول مرة أعمله، ومتحمّسة جداً له”.

وعن تصوير مشاهدها في المملكة، أوضحت سمية: “وجودي في السعودية أراح أعصابي، لأن الجو هادئ وجاف وده مناسب ليا بحس إني هادية ومرتاحة”.

وكانت سمية الخشاب قد علّقت على ظهورها مع الفنان رامز جلال، في حفل توزيع جوائز Joy Awards، مؤكدةً أنها لم تتصالح معه منذ إصابتها في يدها خلال مشاركتها في برنامج المقالب الذي قدّمه في موسم رمضان الماضي، بالقول: “متصالحتش معاه ومستنية ربنا يجبلي حقي منه، ودراعي ما بقاش زي الأول وهو مستهتر ومش بيحترم الناس وطريقته عشوائية ومزعجة وأنا مش قادرة أسامحه”.

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب حققت نجاحاً كبيراً من خلال مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “بـ100 راجل”، والذي شاركها في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: محمود عبد المغني، باسم سمرة، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، وإبراهيم السمان.