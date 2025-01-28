تامر حسني في موقفين إنسانيين لافتين.. ما التفاصيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في موقفين إنسانيين يؤكدان حرص النجم المصري تامر حسني على دعم المواهب الشابة والحالات الإنسانية، أشاد الفنان المصري في موقفه الأول بموهبة المطرب الشاب أحمد الحجار، نجل الفنان علي الحجار، واصفاً إياه بالفنان الحقيقي والمبدع.

ونشر تامر عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو لأحمد الحجار ظهر فيه وهو يؤدي أغنية “كفاياك أعذار”، وعلّق عليه قائلاً: “أحمد الحجار الفنان الحقيقي المبدع ابن المبدع، الله عليك يا أحمد، وكمان شوفتلك أغنية “أنا لك على طول” لعبد الحليم، مش ممكن الهارموني الرائع اللي ضفته”.

وأضاف: “يا ريت تبعتلي رقمك على الخاص، لازم نشتغل مع بعض ولازم تعمل موسيقى تصويرية ولازم نعمل ميوزيكال، بفنك ده أعتقد الميوزيكال من اهتماماتك واللي نفسك تقدّمه”.

من ناحية أخرى، كشف محامي الطالبة كارما التي تعرّضت لاعتداء في إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس، عن لفتة إنسانية لتامر حسني حيث أكد أنه قام بزيارة خاصة للطالبة المصابة للاطمئنان عليها ودعمها نفسياً ومعنوياً بعد حادثة المشاجرة.

وأوضح محامي الفتاة أن زيارة تامر حسني كانت بمثابة لفتة إنسانية تعكس دعمه للأطفال وضحايا العنف، حيث عبّر عن تضامنه الكامل مع الطالبة وأسرتها، مؤكدًا أهمية مواجهة هذا النوع من السلوك داخل المدارس.

وأضاف أن الأسرة عبّرت عن امتنانها لهذه الزيارة التي رفعت من معنويات الطالبة كارما وساعدتها في تخطي جزء من الأزمة النفسية التي مرت بها بعد الواقعة.