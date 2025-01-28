في أول عمل لها بعد “التفاح الحرام”، إيدا إيجه بشكل جديد في “شاكر باشا”

إنضمت كلتا الممثّلتَين التركيَتـين إيدا إيجه وهازال كايا إلى بطولة مسلسل “عائلة شاكر باشا”، إذ ستجسّدان دور الشّقيقتَين بعد المرور الزّمني.

ومن المقرّر أن ينتهي الموسم الأوّل من المسلسل عند الحلقة السّادسة عشرة أو الثّامنة عشرة، إذ سيشهد الموسم الثّاني قفزة زمنيّة في الأحداث. ومن المتوقّع أن تجسّد إيدا إيجه دور “فخر النّساء” ستظهر بعد القفزة الزّمنيّة، وستقوم بتغيير لون شعرها إلى اللون الأسود ليتوافق مع شخصيّتها الحقيقيّة في المسلسل.

نذكر أنّ الجهات المختصّة التي سبق وفتحت تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق الكبير الذي نشب في موقع تصوير مسلسل “عائلة شاكر باشا” ما أدّى إلى احتراق قصر شاكر باشا بالكامل. قد أكدت في تقريرها أنّ الحريق ناجم عن ماس كهربائيّ. وقدّرت الخسائر بخمسين مليون ليرة تركيّة. أمّا هازال كايا فإنّها ستجسّد دور “عالية”.

وكان فريق عمل المسلسل قد أصيب بصدمة بعد نشوب الحريق وتمّ الإعلان عن توقّف التّصوير موقّتًا بعد عرض الحلقة الثّالثة، مع تخطيط لإعادة بناء القصر واستئناف التّصوير قريبًا.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

يتناول المسلسل قصّة دراميّة تاريخيّة، مع إبراز الأحداث الإنسانيّة لبعض الشّخصيّات الحقيقيّة من أقارب وأفراد عائلة “شاكر باشا” وهو رجل دولة ومؤرِّخ بارز وشخصيّة تاريخيّة مهمّة، كان لها حضور كبير في الأحداث التّاريخيّة التّركيّة.

نذكر أنّ إيدا إيجه كانت قد تألّقت مؤخّرًا في مسلسل “التّفاح الحرام” بعدها تزوجت وانجبت وغابت لبعض الوقت عن الشّاشة.