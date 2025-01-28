سيلينا غوميز تنهار بالبكاء في بث مباشر بسبب دونالد ترامب

بدأ الرّئيس الأميركيّ دونالد ترامب موجة ضخمة من عمليّات التّرحيل، وبحسب عدّة تقارير، تمّ اعتقال ما يصل إلى تسعمئة وستّة وعشرين شخصًا الأحد الماضي في السّادس والعشرين من كانون الثّاني/يناير، وهو أعلى رقم منذ عودة ترامب إلى الرّئاسة.

شيئًا فشيئًا، تصل طائرات المهاجرين هذه إلى بلدان معيّنة، في حين قامت سيلينا غوميز بنشر مقطع فيديو على قصص إنستغرام حول هذا الموضوع، إذ تأثرت بالمكسيكيّين الذين تمّ ترحيلهم. وقالت وهي منهارة: “كلّ أفراد عائلتي تتعرّض للهجوم، لا أفهم. أنا آسفة للغاية، أتمنّى لو كان بإمكاني فعل شيء ما، لكنّني لا أستطيع. لا أعرف ماذا أفعل. سأحاول كلّ شيء”. وقالت غوميز في الفيديو وهي تبكي: “أعدكم”.

وبعد دقائق، تلقّت سيلينا بعض التّعليقات السلبيّة وخصّصت قصّة أخرى لمعارضيها: “من الواضح أنّه ليس من الجيّد إظهار التعاطف مع النّاس”، كتبت بخلفيّة سوداء.

وفي النّهاية قامت سيلينا بحذف المنشورات.

وناقش روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ هذه القضيّة، التي أثارت ردود فعل معيّنة من الجانبَين. ربّما هذا هو السّبب الذي جعل سيلينا غوميز تقرر حذف المنشورات من حسابها على إنستغرام.

في السّياق نفسه، سيواصل رئيس الولايات المتّحدة تنفيذ خطّته مهما كلّف الأمر. وقد رفضت بعض الدّول، مثل كولومبيا، استقبال المهاجرين بالطائرات، وهو الأمر الذي أثار انزعاج ترامب بشدّة.

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وفي هذه المناسبة، طلب ترامب فرض عقوبات على الدّول التي لا تقبل المرحّلين في وضع غير نظاميّ. وكانت كولومبيا والولايات المتّحدة تواجه مشكلة صغيرة بشأن هذا الأمر، ولكن الكولومبيّين وافقوا في نهاية المطاف.

نذكر أنّ سيلينا غوميز وُلدت في تكساس وريكاردو جويل غوميز والدها أميركيّ -مكسيكيّ وأمها نصف إيطاليّة.