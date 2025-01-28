شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة أحمد فهيم وشقيقة خالد صالح بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فهيم صباح اليوم عن وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الفنان الراحل خالد صالح، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنها بمقابر الأسرة بشبرا منت.

وكتب أحمد فهيم عبر حسابه على "فيس بوك": "البقاء والدوام لله توفت إلى رحمة الله أمى الغالية الحاجة وفاء صالح صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفنة بمقابرالعائلة بشبرامنت دعواتكم بالرحمة والمغفرة"

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهيم مشاركته فى فيلم الدشاش، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفي أبو سريع، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.