شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عبد الله غيث.. أفضل من قدم المسرح الشعرى وأثنى عليه أنطونى كوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان عبد الله غيث، الذى ولد في 28 يناير، ولد في كفر شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والذى توفى عام 1993 ، وتوفى عبد الله غيث حلقات مسلسل "ذئاب الجبل" إثر تعرضه لمرض السرطان الذى أصاب كابده ورئتيه،

ولد عبد الله غيث عام 1930 بقرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح، لأب من عائلة عريقة تمتلك مئات الأفدنة، وكان لديه 4 أشقاء كان هو أصغرهم، تزوج من ابنة خالته وعمره 18 سنة، وأنجب منها "أدهم والحسينى وعبلة" وكان محافظا طول حياته على إبعاد أسرته عن الصداقات مع أهل الفن.

التحق غيث بمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وأصبح أفضل من قدم المسرح الشعرى، وحاز تمثيله على إعجاب الكثيرين، وأثنوا على أدواره وخاصة عن دوره فى فيلم الرسالة، والقيام بدور "حمزة بن عبد المطلب" عم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال عنه الممثل "أنطونى كوين" لو كان عبد الله غيث فى أوروبا لكان له شأن آخر.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك بها عبدالله غيث "الرسالة، وأدهم الشرقاوي، وديك البرابر، وعصر القوة، وملف سامية شعراوي، ولا وقت للحب، ورجل بلا قلب، ورابعة العدوية، وذكريات التلمذة، وثمن الحرية، وحكاية من بلدنا، والشيماء".