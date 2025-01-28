أحمد العوضي يشوق جمهوره لـ فهد البطل.. يجسد دور الأب والابن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يناير 2025 10:19 صباحاً - يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل "فهد البطل" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025 المقبل.

أحمد العوضي ينشر صورة من الكواليس

سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحساب أحمد العوضي الرسمي على إنستغرام

مسلسل "فهد البطل"

حرص "" على تشويق متابعيه للعمل من خلال نشر صورة من كواليس المسلسل عبر خاصية " الاستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، أظهرته بذقن وجلباب وعمة صعيدي ومن أمامه طفل صغير، كاشفاً من خلال التعليق الذي كتب على الصورة بأنه سوف يجسد دور الأب والأبن قائلاً: "فهد البطل.. الأب والابن".ينتمي مسلسل أحمد العوضي إلى تيمة الأعمال الشعبية، حيث يجسد شخصية شاب من محافظة المنيا بصعيد مصر ترك قريته وسافر إلى القاهرة واستقر فيها، إلا أن ماضيه في الصعيد سيظل يطارده خلال الأحداث.

"فهد البطل" من تأليف محمود حمدان الذي تعاون مع أحمد العوضي في مسلسل "حق عرب" موسم رمضان الماضي 2024، في حين يتولى الإخراج المخرج محمد عبد السلام، ويشارك في البطولة كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "فهد البطل" كان يحمل منذ بداية الإعلان عنه اسم "الملك"، ولكن تم تغييره بسبب وجود أكثر من عمل آخر يحمل الاسم نفسه.

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مشاركة سينمائية سابقة

وكانت آخر المشاركات الفنية للنجم أحمد العوضي من خلال فيلم "الإسكندراني"، الذي قدم من خلاله شخصية "بكر الإسكندراني" الذي يمر بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده من جديد، العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، ويشارك به عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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