شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان أحمد فهيم وشقيقة الراحل خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الفنان أحمد فهيم، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفاة والدته وفاء صالح شقيقة الفنان الراحل خالد صالح.



أحمد فهيم يعلن وفاة والدته

وأشار أحمد فهيم إلى أن صلاة الجنازة ستكون بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد عقب صلاة العصر، قبل التوجه إلى شبرا منت، حيث تقع مدافن العائلة للدفن وتلقى العزاء.