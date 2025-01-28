شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان.. فنان متنوع ورهانه هذا العام على الصعيدى الأصيل والان مع تفاصيل الخبر

قدم الفنان مصطفي شعبان عبر مشواره الفني الكثير من الشخصيات ما بين المعلم والتاجر والمحامي والصحفي والعسكري والضابط، والسياسي والطالب وغيرها وغيرها من الشخصيات التي تحمل كل شخصية منها مشاعر وأحاسيس جسدها بكل احترافية وبموهبته التي لا خلاف عليها، ونجح في الكثير من الأعمال التي قدمها في الدراما التليفزيونية بدرجات متفاوتة، وكان دائما في كل عمل يقدمه لديه النية في التغيير شكلا وموضوعا.

رغم كل هذا التنوع الكبير في الشخصيات التي قدمها النجم مصطفى شعبان عبر أعماله في السينما والتليفزيون إلا أنه لم يقدم دور الصعيدي بما يحمله من تفاصيل متعددة، من روح ولهجة وزي عادات وتقاليد، ويدخل هذا الموسم النجم مصطفى شعبان في تحد كبير؛ لأن أي فنان يقترب من أدوار الصعيدي يقارن دائما بمن سبقوه من فنانين برعوا في تقديم تلك الشخصية عبر تاريخ الدراما التليفزيونية والمسلسلات التي تناولت الصعيد بهمومه ومشاكله.

مصطفى شعبان نجم جماهيري بكل ما تحمله الكلمة وأتوقع لمسلسله أن يكون ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة، لأنه يقدم مسلسل لجمهور كبير وعريض وهو جمهور الصعيد بكل محافظاته المتعددة والمتنوعة، وهم دائما لديهم شغف وتشوق في مشاهدة ومناقشة قضاياهم وقضية وموضوع الآثار موضوع شائك وعليه جدل كبير جدا، ولذلك سيكون هذا العمل في محور المشاهدة والمتابعة والاهتمام.

مصطفى شعبان يقدم دور الصعيدي بشخصية "حكيم باشا"، وهو كبير العائلة التي تحمل اسم "الباشا" ويتولي حكيم تجارة عمه في الآثار، ولكن سرعان ما تشتغل نيران الغيرة، وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، والإنتاج لشركة سينرجي، والبطولة لمصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، سارة نور.